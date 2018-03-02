В Донбассе автомобиль задавил женщину, которая каталась на санках

Фото Полiцiя Донеччини

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Лиманском (Донецкая область) автомобиль совершил наезд на женщину, которая в это время каталась на санках по проезжей части, сообщает региональное управление полиции. Видео Андрей Мурлыкин Суровые мариупольцы катают детей на санках по асфальту

От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

"В 20:10 1 марта в Лиманское отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц города. На месте происшествия выяснилось, что пострадавшая 1962 года находилась в санках, которые проезжей частью вез ее знакомый. Увидев автомобиль, ехавший навстречу, мужчина успел избежать столкновения, под колеса автомобиля попала его спутница".

Расследуется уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".