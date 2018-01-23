ГУНП в Тернопольской области

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В одном из сел Тернопольской области 22-летняя девушка погибла в результате катания на санях, привязанных к автомобилю, сообщает региональное управление полиции.

"Опасные игры и катание на санях стало причиной смерти двадцатидвухлетний жительницы поселка Микулинцы. Несчастье случилось в селе Кровинка Теребовлянского района 23 января около полуночи", — говорится в сообщении.

ГУНП в Тернопольской области В Тернопольской области девушка погибла из-за опасного катания на санках

По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках неординарным способом. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидели два человека, на других — одна девушка. На повороте сани занесло и молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Другие участники катаний не пострадали, добавили в полиции. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.