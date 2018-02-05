Во Львове девушка, катаясь на санках, попала под колеса авто

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 23.00 на улице Микльоша во Львове.

Установлено, что водитель автомобиля Сhevrolet, 21-летний львовянин, катал знакомых девушек на санках, прицепленных к автомобилю сзади. В какой-то момент, во время движения, девушки выпали из санок и на одну из них совершил наезд водитель автомобиля Ford, который двигался позади, сообщает полиция.

Потерпевшая, 18-летняя львовянка, госпитализирована в одну из львовских больниц, ее диагноз уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что на Шевченковском озере в Коломые Ивано-Франковской области беспечный отец привязал санки с ребенком к автомобилю и катал по заледенелому озеру.