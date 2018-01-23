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    Общество

    Привязал санки к авто и катал по озеру. В Коломые отец "выгулял" ребенка

    (обновлено: )80813
    Сообщается, что, покатав ребенка по озеру, беспечный мужчина подъехал к одному из берегов и в этот момент его авто по окна провалилось в воду.
    На месте ЧП в Коломые
    galka.if.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. На Шевченковском озере в Коломые Ивано-Франковской области беспечный отец привязал санки с ребенком к автомобилю и катал по заледенелому озеру.

    Покатав ребенка, мужчина подъехал к одному из берегов и в этот момент его авто по окна провалилось в воду.

    Рядом с автомобилем на льду никого не было. В легковушке также был только водитель — он выбрался, сообщает "Галка"

    Развлечения завершились вызовом эвакуатора. В полиции Коломыи этот инцидент не зафиксировали — не было обращениях.

    galka.if.ua
    На месте ЧП в Коломые

    Ранее сообщалось, что в Национальном дендрологическом парке "Софиевка" Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок.

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