Угроза с неба. Донбасс: не обстрелы, так аномальный снег

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Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В начале марта в Донбассе, как и во многих регионах, тоже установилась холодная погода со снегом, метелями и сильными порывами ветра. В результате снежных заносов на автомобильных дорогах под Донецком, а также на южном направлении в окрестностях Новоазовска застряли десятки автомобилей, спасатели МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировали в пункты временного размещения порядка ста граждан.

"С 14.00 27 февраля 2018, вследствие сложных погодных условий: снег, метель, гололед, сильный ветер 20-24 м/с, с порывами 25-30 м/с осложнилась обстановка на участках автомобильных дорог Донецк-Новоазовск-Седово, Мануиловка-Дмитровка, Терновое-Петровское, Снежное-Мариновка (на Куйбышево), Никишино-Рассыпное. <…> За 27 февраля силами МЧС ДНР из снежных заносов извлечено 24 единицы автотранспортной техники, спасено 99 человек, в том числе 1 ребенок", – сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной ДНР.

Скриншот с Youtube Последствия снегопада в Донбассе

По данным властей из-за аварий на линиях электропередач более десяти тысяч человек, а также десятки объектов социальной инфраструктуры, среди которых котельные, больницы, школы, детские сады остались без света. Отметим, что наибольший ущерб непогода причинила жителям ряда поселков на юге Донбасса. Для устранения последствий ЧС жилищно-коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Сообщается, что в связи с резким ухудшением погодных условий в ДНР создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, привлечены силы и специальная техника МЧС, МВД, министерства здравоохранения и республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в наиболее проблемных районах открыты стационарные пункты обогрева. По информации местных властей в эти пункты уже обратились более 100 человек, а на юге Донбасса в районе Новоазовска спасатели продолжают оказывать помощь гражданам, чей транспорт застрял в снежных заносах. Жителей нуждающихся в оперативной помощи просят звонить на открытую "горячую линию" МЧС.

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Кроме того, с четверга, 1 марта в ДНР временно запретили движение транспортных средств на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования. Так, в настоящее время частично или полностью закрыты участки трасс Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка и Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь.

Скриншот с Youtube Последствия снегопада в Донбассе

К слову, в самом Донецке последствия снегопада и сильной метели коммунальщики устранили достаточно оперативно. По информации городской администрации, для борьбы с непогодой на улицах города в круглосуточном режиме работают несколько сотен снегоуборочных машин. Существенных перебоев с коммуникациями не было, общественный транспорт курсирует в обычном режиме, как в центральных районах, так и на окраинах. Сейчас в столице Донбасса сохраняется морозная погода, температура воздуха колеблется в районе десяти градусов ниже нуля. По сведениям синоптиков холода в регионе продержатся как минимум до 8 марта, при этом в ближайшие несколько дней в Донецке снова ожидаются сложные погодные условия в виде снега, гололеда и тумана.