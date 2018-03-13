Подрывы автотранспорта шокировали Донецк

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Три человека погибли, еще восемь граждан получили ранения различной степени тяжести в результате серии взрывов автотранспорта в густонаселенных районах Донецка с 3 по 9 марта. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что говорить о терактах и диверсиях пока преждевременно, по каждому факту возбуждены уголовные дела, назначен ряд экспертиз, ведутся следственные действия, по окончании которых будут даны более детальные разъяснения.

3 марта, центральный Ворошиловский район, улица Челюскинцев: в одном из кварталов взорвался припаркованный на автостоянке легковой автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из находящихся рядом автомобилей. В состоянии средней тяжести раненого доставили в республиканский травматологический центр, медики диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения по всему телу и контузию. Также сообщалось, что в результате происшествия на стоянке были повреждены еще несколько машин, в близлежащих домах посыпались стекла. Официальных заявлений о причинах случившегося на данный момент пока нет.

5 марта, центральный Ворошиловский район, улица Артема: взрыв автомобиля произошел на проезжей части вблизи республиканского спортивного комплекса "Олимпийский". В результате инцидента погибла девушка – водитель, один мужчина получил тяжелые травмы и был в срочном порядке доставлен в областную травматологию. Позже в пресс-службе министерства внутренних дел заявили, что взрыв автомобиля произошел на почве ссоры бывших возлюбленных. По данным следствия мужчина не оставлял попыток возобновить отношения со своей девушкой, неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством. На очередную встречу с возлюбленной он взял с собой гранаты и после очередного конфликта одну из них привел в действие. Второй, неразорвавшийся боеприпас полицейские обнаружили в автомобиле в ходе осмотра.

9 марта, Кировский район, микрорайон "Текстильщик": третья и самая кровавая трагедия за минувшую неделю – двое погибших и шестеро раненых мирных жителей. Мощный взрыв произошел в переполненном пассажирском микроавтобусе, который следовал из центра Донецка в сторону Марьинки на блокпост между Украиной и ДНР. По сведениям очевидцев, когда рейсовый автобус сделал кратковременную остановку, заднюю дверь салона открыл парень и стал просить у пассажиров помощи, а также кричал, что его преследуют. Спустя несколько секунд к автобусу практически вплотную подъехал автомобиль, и пассажиры заметили, как этот молодой человек полез во внутренний карман куртки, вытащил гранату и выдернул из нее чеку: погиб он сам и ещё одна женщина – пассажирка маршрутки. Шестеро пострадавших были доставлены в республиканский травматологический центр.

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По словам медиков, пострадавшие получили преимущественно травмы глаз. На сегодняшний день люди прооперированы, они находятся на стационарном и амбулаторном лечении. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, по предварительным сведениям в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики сейчас рассматривают несколько версий: неосторожное обращение с боеприпасом, самоубийство и теракт.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Взрыв прогремел в центре Донецка

Кроме того, в Донецке в социальных сетях распространялась информация о еще одном взрыве в центре города – в районе автовокзала "Южный". Однако позже местные власти заявили, что сообщения о взрыве на территории донецкого автовокзала являются ложными. По данным сотрудников МЧС и МВД, в этом районе, к счастью, было и остается все спокойно, никакой информации о взрыве не поступало.

Добавим, что тема взрывов автотранспорта в Донецке изрядно потрясла местных жителей. В какой-то степени люди напуганы и опасаются новых взрывов в самых неожиданных точках города – будь-то в прифронтовых районах, на окраинах или снова в самом центре, в многолюдных местах столицы Донбасса. Многие жители Донецка считают, что подобными действиями украинские диверсанты пытаются расшатать ситуацию, напугать население и посеять панику в городе. Часть горожан полагают, что причина всех бед кроется в том, что из-за вооруженного конфликта по обе линии разграничения у людей много оружия и предугадать действия каждого потенциально опасного человека в реалиях военного времени достаточно сложно.

"Очень страшно, конечно. Когда 5 марта был первый взрыв в центре, стало не по себе, а потом еще через пару дней взрыв и еще один через два дня. Сразу мысли о том, что это уже неспроста, не случайность и не совпадение. Думаю, что таким образом нас пытаются запугать, посеять панику. На то они и теракты, чтобы людей в страхе держать. Очень надеюсь, что правоохранительные органы сделают свою работу, найдут и накажут виновных. Нам итак хватает нервотрепки с войной и обстрелами, еще взрывов в центре не хватало", – говорит жительница Донецка Людмила.

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"Всё возможно, но лично мое мнение – это последствие вооруженного конфликта, который идет уже пятый год. Донбасс напичкан оружием, причем с обеих сторон – на руках у военных пистолеты, автоматы, гранаты и так далее. Что-то не так пошло, какая-то ссора, межличностный конфликт, плюс, если под воздействием алкоголя и вот вам результат. Стреляют, подрывают, а кто рядом из прохожих, те попадают под горячую руку. Это серьезная проблема и она будет напоминать о себе еще очень долго. Похожие трагедии, к сожалению, могут повторяться, пока продолжается конфликт и даже после окончания войны", – рассуждает дончанин Виктор.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Взрыв прогремел в центре Донецка

К слову, через местные СМИ представители силовых ведомств самопровозглашенной республики обращаются к гражданам и напоминают, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, влечет за собой уголовную ответственность. По словам правоохранителей, неосторожное обращение с опасными предметами зачастую приводит к трагическим последствиям, а добровольная их сдача освобождает от наказания и позволит сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим.