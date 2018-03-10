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    Metro AG

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Хлеб
    Крупнейшие ритейлеры России заморозили цены на социально значимые товары
    16:45 25.02.2015
    191
    Инициативу поддержали такие члены ассоциации как "Магнит", Х5 Retail Group, "Ашан", "Дикси", Metro Cash&Carry, "Лента", "Окей", "Глобус", "Билла", "Зельгрос", "Вестер", "Утконос".
    Гипермаркет Метро возле аэропорт Донецка. Видео.
    ВИДЕО. Разграбленный гипермаркет METRO в Донецке 
    09:39 17.07.2014
    850Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    В сети появилось видео из разграбленного гипермаркета METRO, находящегося около международного аэропорта Донецка.
    Ситуация в Донецке
    Ночь в Донецке прошла спокойно, учреждения работают в штатном режиме
    11:41 02.06.2014
    47Ожесточенные бои в Донецке
    Ночь в Донецке прошла спокойно, госучреждения и коммунальный транспорт работают в штатном режиме, по-прежнему ограничено пребывание в районе аэропорта.
    В гипермаркете Metro в Донецке
    Донецкие власти просят горожан не приближаться к аэропорту и METRO
    12:07 31.05.2014
    144Ожесточенные бои в Донецке
    Власти Донецка через свой сайт попросили жителей города не приближаться к району аэропорта, где часто происходят перестрелки между силами армии и ополченцами.
    Торговый центр МЕТРО Кэш энд Керри. Архивное фото
    Гипермаркеты Metro в Донецке и области работают, "исходя из ситуации" - компания
    13:40 30.05.2014
    145Ожесточенные бои в Донецке
    Гипермаркеты Metro в Донецке и области работают, ориентируясь на ситуацию, сокращая продолжительность рабочего дня, сообщили РИА Новости в компании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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