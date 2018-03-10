Компания Motorola разработала крошечные микросхемы для хранения паролей и их автоматического применения, которые можно встраивать в специальные таблетки или размещать в виде татуировки на теле человека.
Корпорация Google дополнительно сократит примерно 1,2 тысячи сотрудников дочерней компании Motorola Mobility, что составляет более 10% ее штата, стремясь сделать прибыльным купленного в 2011 году производителя мобильных устройств.
Представители Google и Motorola отказались прокомментировать разработку продукта. Однако гендиректор Motorola Деннис Вудсайд заявил ранее, что компания "инвестирует в команду и технологии, которые смогут создать нечто совершенно новое".
Причин отказа от жалобы Motorola не называет, однако отмечает, что "между Motorola и Apple не существует каких-либо договоренностей, письменных или устных, выраженных или приписанных, касающихся предмета данного расследования".
Суд Германии признал компанию Motorola Mobility виновной в нарушении патента Microsoft и запретил продажи на территории страны тех мобильных устройств Motorola, в которых использована спорная технология.
Суд Германии признал производителя мобильной электроники Motorola Mobility виновным в нарушении патента конкурирующей компании Apple, и наложил предварительный запрет на продажу смартфонов и планшетов Motorola.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".