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    Motorola, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Начало учебного года в школах Донецка
    Масштабный городской праздник в честь начала учебного года проходит в Донецке
    18:29 04.10.2014
    395Конец АТО - война за мир продолжается
    Масштабный городской праздник и массовые гуляния, приуроченные к началу учебного года, проходят в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
    Motorola
    Motorola начала работу над модульным смартфоном
    10:11 29.10.2013
    11
    Компания Motorola совместно с проектом Phonebloks планирует создать модульную платформу для смартфонов, открытую для всех разработчиков и производителей аппаратных компонентов.
    Microsoft
    Microsoft добилась в суде справедливой цены на патенты Motorola
    12:10 05.09.2013
    4
    Суд Сиэтла (США) вынес решение в пользу компании Microsoft по ее иску к Motorola относительно размеров оплаты за использование патентов производителя мобильных телефонов.
    Motorola
    Пароли скоро можно будет хранить в таблетках или татуировках
    19:40 31.05.2013
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    Компания Motorola разработала крошечные микросхемы для хранения паролей и их автоматического применения, которые можно встраивать в специальные таблетки или размещать в виде татуировки на теле человека.
    Логотип Google
    Motorola покажет новый флагманский смартфон Moto X не позже октября
    12:57 30.05.2013
    6
    Производитель мобильных устройств Motorola Mobility, принадлежащий компании Google, публично продемонстрирует новый флагманский смартфон под названием Moto X не позже октября текущего года.
    Логотип Google
    Google сократит еще 1,2 тысячи сотрудников Motorola Mobility - СМИ
    12:54 08.03.2013
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    Корпорация Google дополнительно сократит примерно 1,2 тысячи сотрудников дочерней компании Motorola Mobility, что составляет более 10% ее штата, стремясь сделать прибыльным купленного в 2011 году производителя мобильных устройств.
    Логотип Google
    Google разрабатывает Х Phone для конкуренции с Apple и Samsung — СМИ
    11:19 22.12.2012
    13
    Представители Google и Motorola отказались прокомментировать разработку продукта. Однако гендиректор Motorola Деннис Вудсайд заявил ранее, что компания "инвестирует в команду и технологии, которые смогут создать нечто совершенно новое".
    Apple Store
    Motorola отозвала одну из патентных жалоб против Apple в США
    08:18 03.10.2012
    4
    Причин отказа от жалобы Motorola не называет, однако отмечает, что "между Motorola и Apple не существует каких-либо договоренностей, письменных или устных, выраженных или приписанных, касающихся предмета данного расследования".
    Б.Гейтс во время встречи в Москве
    Microsoft добилась запрета на продажи ряда устройств Motorola в ФРГ
    08:38 21.09.2012
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    Суд Германии признал компанию Motorola Mobility виновной в нарушении патента Microsoft и запретил продажи на территории страны тех мобильных устройств Motorola, в которых использована спорная технология.
    Молоток судьи
    Apple одержала патентную победу над Motorola в суде Германии
    09:01 14.09.2012
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    Суд Германии признал производителя мобильной электроники Motorola Mobility виновным в нарушении патента конкурирующей компании Apple, и наложил предварительный запрет на продажу смартфонов и планшетов Motorola.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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