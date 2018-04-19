Представитель ОБСЕ прибыл в Донецк на встречу с горожанами

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в четверг прибыл в Донецк, сообщил журналистам представитель пресс-службы миссии.

"Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня прибыл в город Донецк. Цель визита — оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения, а также пообщаться с местными жителями", — сказал представитель пресс-службы.

Накануне приезда Хуга компания "Вода Донбасса" заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Позднее представитель ДНР сообщил, что в связи с инцидентом планируется остановить работу станции.

Кроме того, в своем отчете миссиянаблюдателей сообщила, беспилотник ОБСЕ в Донбассе был обстрелян украинскими военными и совершил аварийную посадку.