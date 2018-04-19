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    Представитель ОБСЕ прибыл в Донецк на встречу с горожанами

    (обновлено: )24640
    Специальная мониторинговая миссия сообщила, что Александр Хуг планирует в Донецке оценить ситуацию с безопасностью и пообщаться с местными жителями.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил поселок Зайцево в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в четверг прибыл в Донецк, сообщил журналистам представитель пресс-службы миссии.

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    "Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня прибыл в город Донецк. Цель визита — оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения, а также пообщаться с местными жителями", — сказал представитель пресс-службы.

    Накануне приезда Хуга компания "Вода Донбасса" заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Позднее представитель ДНР сообщил, что в связи с инцидентом планируется остановить работу станции.

    Кроме того, в своем отчете миссиянаблюдателей сообщила, беспилотник ОБСЕ в Донбассе был обстрелян украинскими военными и совершил аварийную посадку.

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