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    Москва ожидает от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (318)

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    Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что в ходе видеоконференции подгруппы по гуманитарным вопросам Киев не мог подтвердить список лиц для обмена.
    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Москва ожидает от Киева выполнения договоренностей по обмену пленными с ЛНР и ДНР в точности, без уловок, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Сергей Слободчук
    Сергей Слободчук, facebook
    Политикам Украины выгоден срыв обмена пленными - Слободчук

    Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

    "Ожидаем выполнения договоренностей об обмене пленными в точности, без "мертвых душ" в списках и других уловок. В ходе видеоконференции подгруппы по гуманитарным вопросам 12 декабря Киев не мог подтвердить список лиц для обмена, а также процессуальную юридическую "очистку" пленных, не мог даже уверенно говорить о сроках обмена", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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