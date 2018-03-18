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    Россия

    Лукашевич: недопуск россиян в дипучреждения - нарушение международных актов

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (43)

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    Как заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, лишая россиян реализовать право принять участие в выборах президента РФ, Украина нарушает ряд международных документов.
    Курсант во время голосования на выборах президента Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Киев нарушает ключевые международные документы, запрещая допуск граждан РФ на выборы президента в российские загранучреждения (РЗУ), заявляет постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    "Блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 году, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года", — приводятся слова Лукашевича в Twitter российской миссии ОБСЕ.

    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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