Google в ночь на пятницу запустил новый сервис для жителей Евросоюза, благодаря которому пользователи могут по запросу удалять из результатов поиска веб-страницы, содержащие их личные данные, передает агентство Франс Пресс.
На выборах президента Литвы лидирует действующий глава государства Даля Грибаускайте, набравшая 44,35 % голосов после подсчета около 60% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные Главной избирательной комиссии республики.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил красный уровень тревоги в пострадавших районах в связи с произошедшим в четверг вечером мощным землетрясением, которое, по последним данным, унесло жизнь одного человека, еще 266 пострадали.
Восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и сохранение Крыма в составе Украины поддержали всего около 32 тысяч избирателей, сообщил в понедельник глава ЦИК Крыма Михаил Малышев на пресс-конференции.
Пропавший Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, согласно данным военных радаров, намеренно изменил маршрут и направился в сторону Андаманских островов, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект "О паспорте гражданина РФ", согласно которому в документе предлагается указывать сведения о национальности, а также по желанию - данные о вероисповедании и группе крови человека.
Берлин намерен оказать на Еврокомиссию давление с целью сделать обсуждение защиты данных частью переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которые были начаты в прошлом году ЕС и США.
Кандидат в президенты Грузии от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили после обработки данных с 90,99% избирательных участков набирает 62,09% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.
США обнародовали рассекреченный доклад с данными разведки, в котором возложили на режим Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. На заявления Вашингтона отреагировали Москва и Дамаск, увидевшие в них угрозу применения силы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".