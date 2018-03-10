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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Логотип Google
    Жители ЕС смогут скрывать свои личные данные от поисковика Google
    09:13 30.05.2014
    23
    Google в ночь на пятницу запустил новый сервис для жителей Евросоюза, благодаря которому пользователи могут по запросу удалять из результатов поиска веб-страницы, содержащие их личные данные, передает агентство Франс Пресс.
    Подсчет голосов на выборах президента Украины
    Порошенко набирает 54,14% после подсчета 25,39% протоколов - ЦИК
    06:46 26.05.2014
    4Выборы президента - 2014
    После подсчета 25,39% протоколов на внеочередных выборах президента Украины миллиардер Петр Порошенко набирает 54,14% голосов, экс-премьер Юлия Тимошенко - 13,14%.
    Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Грибаускайте продолжает лидировать на выборах президента Литвы
    09:36 12.05.2014
    6
    На выборах президента Литвы лидирует действующий глава государства Даля Грибаускайте, набравшая 44,35 % голосов после подсчета около 60% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные Главной избирательной комиссии республики.
    Источник: СВР обязала сотрудников предоставить данные о себе
    15:56 05.05.2014
    66
    Сотрудникам службы внешней разведки Украины раздали флэшки, на которых они должны предоставить данные о себе, своих родственниках и агентурной деятельности.
    Баррикады у военного аэродрома в Краматорске
    Противоречивые данные поступают о происходящем в Краматорске
    12:50 25.04.2014
    22Спецоперация на востоке Украины
    Местные СМИ сообщают, что взорвался вертолет, очевидцы не исключают, что произошло боестолкновение между военными и ополченцами.
    Землетрясение
    Один человек погиб в результате землетрясения в Никарагуа
    17:32 11.04.2014
    12
    Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил красный уровень тревоги в пострадавших районах в связи с произошедшим в четверг вечером мощным землетрясением, которое, по последним данным, унесло жизнь одного человека, еще 266 пострадали.
    Российские паспорта
    ФМС: более 10 тысяч крымчан уже получили российские паспорта
    14:47 28.03.2014
    4Референдум в Крыму
    Российские паспорта получили уже более 10 тысяч жителей Крыма, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ФМС России.
    Глава избиркома по референдуму в Крыму Михаил Малышев
    Малышев: вхождение Крыма в состав Украины поддержали 32 тыс опрошенных
    10:22 17.03.2014
    12Референдум в Крыму
    Восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и сохранение Крыма в составе Украины поддержали всего около 32 тысяч избирателей, сообщил в понедельник глава ЦИК Крыма Михаил Малышев на пресс-конференции.
    Boeing
    СМИ: пропавший Boeing, согласно радарам, летел к Андаманским островам
    10:57 14.03.2014
    9
    Пропавший Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, согласно данным военных радаров, намеренно изменил маршрут и направился в сторону Андаманских островов, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
    Пленарное заседание Государственной думы РФ
    Коммунисты предлагают указывать в паспорте РФ национальность
    17:23 12.03.2014
    3
    Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект "О паспорте гражданина РФ", согласно которому в документе предлагается указывать сведения о национальности, а также по желанию - данные о вероисповедании и группе крови человека.
    Работа за компьютером. Клавиатура
    Блогхостинг Tumblr удовлетворил 76% запросов информации от спецслужб
    10:39 04.02.2014
    12
    Блогхостинг Tumblr, принадлежащий компании Yahoo, удовлетворил 76% запросов о предоставлении пользовательской информации, направленных спецслужбами США и иностранных государств.
    Страница социальной сети Фейсбук
    СМИ: Facebook будет хранить данные пользователей на Blu-ray дисках
    17:33 29.01.2014
    6
    Facebook будет использовать в своих дата-центрах системы на дисках Blu-ray для хранения некритических данных. Аудитория соцсети насчитывает около 1,2 миллиарда человек.
    Хакерская атака
    СМИ: хакеры взломали сервис Snapchat, произошла утечка данных
    14:50 02.01.2014
    22
    Хакеры взломали сервис для обмена сообщениями Snapchat, произошла утечка данных 4,6 миллиона пользователей. По состоянию на четверг сайт SnapchatDB.info недоступен.
    Ситуация в Украине
    МВД: более 7 тыс человек митингуют в Киеве
    12:01 06.12.2013
    6Политический кризис в Украине
    Более 7 тысяч граждан митингуют в пятницу в Киеве, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было, ситуация в Украине в целом также остается спокойной, говорится в сообщении МВД Украины.
    Подписание документов
    СМИ: ФРГ хочет включить статьи о защите данных в торговый пакт ЕС-США
    11:16 04.11.2013
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    Берлин намерен оказать на Еврокомиссию давление с целью сделать обсуждение защиты данных частью переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которые были начаты в прошлом году ЕС и США.
    Георгий Маргвелашвили голосует на выборах президента Грузии
    Маргвелашвили побеждает на выборах в Грузии
    14:46 28.10.2013
    4
    Кандидат в президенты Грузии от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили после обработки данных с 90,99% избирательных участков набирает 62,09% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.
    Снимок, сделанный марсоходом Curiosity. Архив
    Атмосфера Марса лучше защищает от радиации, чем считалось ранее
    17:11 15.10.2013
    4
    Марсианская атмосфера значительно сильнее, чем ожидалось, экранирует потоки высокоэнергетических частиц, а значит сможет лучше защитить от радиации будущих путешественников на Марс.
    Самолет Boeing-767
    Совет ЕС озабочен требованием РФ предоставлять данные авиапассажиров
    09:44 11.10.2013
    13
    Министры транспорта 28 стран Евросоюза вновь высказали обеспокоенность в связи с требованием Минтранса РФ предоставлять личные данные всех европейских авиапассажиров, летящих в РФ и из нее.
    Сирийская армия в пригороде Дамаска
    США рассекретили доклад по Сирии, не раскрыв своих планов
    10:35 31.08.2013
    31Вооруженный конфликт в Сирии.
    США обнародовали рассекреченный доклад с данными разведки, в котором возложили на режим Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. На заявления Вашингтона отреагировали Москва и Дамаск, увидевшие в них угрозу применения силы.
    Компьютер
    Прекращена работа шести сайтов, распространявших личные данные россиян
    13:35 29.08.2013
    7
    Зарубежные регистраторы доменных имен прекратили деятельность сайтов obmanoff.сс, freesps.com, vroziske.org, vroziske.net, poiskoff.net и chek-you.in.
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