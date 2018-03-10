Экзотическое еще недавно слово "инаугурация" (от лат. inauguro – "посвящаю") прочно вошло в украинский политический лексикон. Как-никак, а 7 июня обряд "посвящения" пройдет уже пятый президент страны – Петр Порошенко.
Экс-министр обороны Египта маршал Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах главы государства, об этом во вторник на специальной пресс-конференции объявил председатель Высшей избирательной комиссии страны Анвар аль-Асы.
Абхазская оппозиция намерена образовать временное правительство в течение двух дней, сообщил РИА Новости член Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии Виталий Габния.
Пресс-служба избранного президентом Украины Петра Порошенко подтвердила, что инаугурация пройдет в следующую субботу, 7 июня. На Майдане Независимости в Киеве никаких мероприятий по случаю инаугурации не планируется.
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун переговорил в среду по телефону с Петром Порошенко, подчеркнув важность деэскалации насилия в стране и налаживания диалога, сообщил официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
Президент Абхазии Александр Анкваб провел заседание Совета безопасности, на котором заявил, что властям удалось выполнить свою главную задачу в ситуации с протестами оппозиции и предотвратить кровопролитие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".