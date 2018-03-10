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    Президенты (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Зарплаты и курс доллара во времена украинских президентов
    Зарплаты и курс доллара во времена украинских президентов 
    18:29 06.06.2014
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    Зарплаты и курс доллара во времена украинских президентов
    Репетиция инаугурации президента на Софийской площади
    Около 50 иностранных делегаций прибудут на инаугурацию президента
    17:09 06.06.2014
    76Инаугурация президента Порошенко
    На инаугурацию новоизбранного президента Петра Порошенко в Киев 7 июня прибудут около 50 иностранных делегаций, сообщается на сайте управления госохраны в пятницу.
    Владимир Путин дал интервью французским СМИ
    Интервью Владимира Путина французским телеканалам 
    10:51 05.06.2014
    1184Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент РФ Владимир Путин дал интервью французским СМИ в преддверии визита во Францию.
    Подготовка к инаугурации
    Инаугурация по-украински – официоз и плохие приметы
    17:51 04.06.2014
    30361Инаугурация президента Порошенко
    Экзотическое еще недавно слово "инаугурация" (от лат. inauguro – "посвящаю") прочно вошло в украинский политический лексикон. Как-никак, а 7 июня обряд "посвящения" пройдет уже пятый президент страны – Петр Порошенко.
    Абдель-Фаттах ас-Сиси
    Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента Египта - ЦИК
    20:01 03.06.2014
    137
    Экс-министр обороны Египта маршал Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах главы государства, об этом во вторник на специальной пресс-конференции объявил председатель Высшей избирательной комиссии страны Анвар аль-Асы.
    Петр Порошенко
    Рада назначила инаугурацию Порошенко на 7 июня
    11:03 03.06.2014
    339Инаугурация президента Порошенко
    Соответствующее постановление на заседании Верховной Рады во вторник поддержали 300 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Александр Лукашенко
    Президент Белоруссии призывает Украину не торопиться выходить из СНГ
    12:37 30.05.2014
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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Украину не торопиться выходить из СНГ.
    Ситуация в Абхазии
    Абхазская оппозиция намерена создать правительство за два дня
    22:27 29.05.2014
    9
    Абхазская оппозиция намерена образовать временное правительство в течение двух дней, сообщил РИА Новости член Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии Виталий Габния.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко пообещала "пристально контролировать" работу президента
    19:26 29.05.2014
    2338Выборы президента - 2014
    Юлия Тимошенко поздравила Петра Порошенко с победой и заявила о намерении "пристально контролировать" работу новой власти, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".
    Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко
    Пресс-служба Порошенко подтвердила, что инаугурация пройдет 7 июня
    17:44 29.05.2014
    177Инаугурация президента Порошенко
    Пресс-служба избранного президентом Украины Петра Порошенко подтвердила, что инаугурация пройдет в следующую субботу, 7 июня. На Майдане Независимости в Киеве никаких мероприятий по случаю инаугурации не планируется.
    Петр Порошенко
    СМИ: инаугурация Порошенко пройдет 7 июня
    16:21 29.05.2014
    492Инаугурация президента Порошенко
    Инаугурация избранного президента Украины Петра Порошенко состоится в субботу, 7 июня, сообщает в четверг интернет-издание "Сегодня" со ссылкой на источник в штабе Порошенко.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Лукашенко: Украина рано или поздно поймет, где ее счастье
    12:33 29.05.2014
    19Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что руководство Украины рано или поздно поймет, в чем счастье этой страны.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Атамбаев: Киргизия может присоединиться к ЕАЭС до конца года
    11:09 29.05.2014
    32
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рассчитывает, что республика сможет присоединиться к Евразийскому экономическому союзу до конца 2014 года.
    Министр обороны Египта Абдель Фатах ас-Сиси
    Ас-Сиси набирает более 93% голосов на выборах президента Египта
    07:26 29.05.2014
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    Экс-министр обороны Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам обработки 8 миллионов избирательных бюллетеней набирает на президентских выборах 93% голосов, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
    Штаб-квартира ОБСЕ
    РФ пытается содействовать освобождению наблюдателей в Украине - Чуркин
    23:49 28.05.2014
    8Спецоперация на востоке Украины
    Россия пытается содействовать освобождению наблюдателей ОБСЕ на Украине, заявил в СБ ООН российский постпред при всемирной организации Виталий Чуркин.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Глава ООН подчеркнул важность налаживания диалога для Украины
    20:07 28.05.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Генсекретарь ООН Пан Ги Мун переговорил в среду по телефону с Петром Порошенко, подчеркнув важность деэскалации насилия в стране и налаживания диалога, сообщил официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
    Александр Анкваб
    Президент Абхазии заявил, что удалось предотвратить кровопролитие
    15:07 28.05.2014
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    Президент Абхазии Александр Анкваб провел заседание Совета безопасности, на котором заявил, что властям удалось выполнить свою главную задачу в ситуации с протестами оппозиции и предотвратить кровопролитие.
    Оппозиционеры ворвались в администрацию президента Абхазии
    Силовые структуры Абхазии заявили о поддержке президента Анкваба
    09:21 28.05.2014
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    Руководители силовых структур Абхазии сделали совместное заявление, в котором выразили поддержку законно избранному президенту Александру Анквабу.
    Президент Абхазии Александр Анкваб
    В Абхазии еще есть шанс вернуть ситуацию в законное русло - президент
    07:17 28.05.2014
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    Президент Абхазии Александр Анкваб заявил, что власти принимают все меры для того, чтобы события в республике развивались в законном русле: "другого пути просто нет".
    Президент Абхазии Александр Анкваб
    Глава Абхазии не отправлял правительство в отставку
    23:54 27.05.2014
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    Президент Абхазии Александр Анкваб не принимал решения об отставке правительства, генпрокурора и глав двух районов, сообщили РИА Новости в управлении информации при президенте РА.
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