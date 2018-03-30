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    Быков: история одного провала Порошенко

    (обновлено: )26630
    Сначала власть протащила норму об обязательном е-декларировании доходов активистами, но, когда европейские партнеры потребовали отмены, на Банковой поняли, что вляпались в историю, пишет политический эксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина 

    Президент Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    Порошенко подчеркивает, что "Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов". 

    В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года. Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

    Политический эксперт Сергей Быков иронично называет историю с е-декларированием для активистов "историей одного провала или почему 194+9 не равно 226".

    По его словам, сначала власть протащила норму об обязательном декларировании доходов активистами, а вот, когда европейские партнеры потребовали отмены, на Банковой поняли, что вляпались в историю.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    "Следом было предложение отсрочить на 3 месяца граничный срок подачи е-деклараций, но оно провалилось в парламенте и собрало лишь 194 голоса "За". В ответ на это оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы полностью отменить, а не отсрочить декларирование активистов. Соответствующее предложение было озвучено Тимошенко на встрече с Парубием и передано в аппарат Верховной Рады", — пишет Быков у себя в Facebook. 

    Когда на Банковой поняли, что оппозиция перехватила инициативу, эту же оппозицию обвинили в срыве голосования за отсрочку подачи деклараций, добавляет эксперт. 

    "Мол, если бы проголосовали не 11, а 20 депутатов Батькивщины, то у законопроекта было бы больше шансов. И всем плевать, что 194+9≠226. Полагаю, что в АП просто нет калькулятора. И вот, неожиданно, Президент призывает парламент отменить электронное декларирование активистов, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. П — это последовательность", — резюмирует Быков.

    Скриншот с сайта Facebook

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