Быков: история одного провала Порошенко

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров.

Порошенко подчеркивает, что "Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов".

В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года. Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

Политический эксперт Сергей Быков иронично называет историю с е-декларированием для активистов "историей одного провала или почему 194+9 не равно 226".

По его словам, сначала власть протащила норму об обязательном декларировании доходов активистами, а вот, когда европейские партнеры потребовали отмены, на Банковой поняли, что вляпались в историю.

Читайте также: В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд — Якубин

"Следом было предложение отсрочить на 3 месяца граничный срок подачи е-деклараций, но оно провалилось в парламенте и собрало лишь 194 голоса "За". В ответ на это оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы полностью отменить, а не отсрочить декларирование активистов. Соответствующее предложение было озвучено Тимошенко на встрече с Парубием и передано в аппарат Верховной Рады", — пишет Быков у себя в Facebook.

Когда на Банковой поняли, что оппозиция перехватила инициативу, эту же оппозицию обвинили в срыве голосования за отсрочку подачи деклараций, добавляет эксперт.

"Мол, если бы проголосовали не 11, а 20 депутатов Батькивщины, то у законопроекта было бы больше шансов. И всем плевать, что 194+9≠226. Полагаю, что в АП просто нет калькулятора. И вот, неожиданно, Президент призывает парламент отменить электронное декларирование активистов, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. П — это последовательность", — резюмирует Быков.