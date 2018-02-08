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    Быков: с Украиной в мире уже никто не считается

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (436)

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    Власть обвалила экономику и разругалась с соседями, а отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, уверен политолог Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина

    Кризис в отношениях Киева и Варшавы — все глубже и глубже. Верховная Рада во вторник осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его.

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    По мнению депутатов, приятный в Польше закон противоречит содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Депутаты парламента также выразили обеспокоенность разжиганием антиукраинских настроений и созданием "атмосферы давления и запугивания" в отношении почти миллиона украинцев, которые работают в Польше.

    Несмотря на обращение Верховной Рады, президент Польши Анджей Дуда все же подписал закон.

    Ранее у Украины ухудшились отношения с Венгрией, Румынией, Молдовой из-за нового закона об образовании и его скандальной статьи об обучении в школах детей представителей нацменьшин.

    "На мировой арене с Украиной не считается никто — это прямой итог правления действующей власти", — уверен политический эксперт Сергей Быков.

    Власть обвалила экономику и разругалась с соседями. Отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, пишет эксперт на своей странице в Facebook.

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    "Скажете, так Дуда же отправил антибандеровский закон в конституционный трибунал из-за нас?! Черта с два… Он прямо говорит, что причина этому — позиция Израиля. Но Израиль — это не только 8,5 млн населения, но и одна из передовых экономик мира с 300+ млрд долларов ВВП", — подытожил Быков.

    Facebook Сергея Быкова
    Скриншот с Facebook

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