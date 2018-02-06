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    Политика

    Рада ответила Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии"

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (411)

    (обновлено: )1387115
    В заявлении говорится, что парламент Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение польского парламента, которое, по мнению депутатов, "открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание "Волынской резни" и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

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    В заявление отмечается, что Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение польского парламента, которое, по мнению депутатов, "открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

    "Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического", — говорится в заявлении. По мнению депутатов, приятный в Польше закон противоречит содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

    Депутаты парламента также выразили обеспокоенность разжиганием антиукраинских настроений и созданием "атмосферы давления и запугивания" в отношении почти миллиона украинцев, которые работают в Польше.

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    ВР также призвала польскую сторону к открытости и конструктивности в развитии двусторонних отношений, а президента Польши — воспользоваться своим конституционным правом и применить право вето к закону.

    В Раде также заявили, что разжигание конфликтов между украинским и польским народами "лежит в интересах общих врагов", которым раньше, по мнению депутатов, были нацистский и коммунистический режимы, а "сегодня — российский агрессор".

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