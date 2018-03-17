Быков: арест Савченко невыгоден Порошенко

РИА Новости Украина

Внефракционный народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко рискует вновь оказаться в тюрьме. На этот раз – в украинской. Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта внес в Раду представление на ее арест. Депутата подозревают в подготовке теракта в здании парламента.

Савченко в ответ обвинила власти в "преступлениях против украинского народа". Также она заявила, что первые лица страны блокируют расследование дел о событиях Евромайдана в 2013-2014 годах

Политический эксперт Сергей Быков прогнозирует, что с высокой долей вероятности Савченко признают виновной в инкриминируемых преступлениях – "но это в большей мере бросает тень на украинского Президента, нежели на бывших политических партнеров Савченко".

"Можно смело утверждать, что действия власти против Савченко имеют системный, но непрофессиональный характер. Заявление нардепа от НФ Андрея Тетерука о том, что Савченко якобы находится в России, не подтвердились. Савченко в течении прошлых дней пребывала в ЕС, в том числе и в Европарламенте", – пишет Быков на своей странице в Facebook.

Еще с конца 2016 года заявления Надежды Савченко имели противоречивый характер, напоминает эксперт: многие видели в этих заявлениях признаки пособничества антигосударственной деятельности, но никаких задокументированных доказательств не было – по этой причине и не возбуждалось против нее уголовного дела.

"Одной из последних капель, которые выступили катализатором действий власти против Савченко, стало ее намерение взять на поруки Владимира Рубана и заявления, сделанные в ходе брифинга под стенами СБУ. Она много чего наговорила, но не все является правдой. Даже обвинение Луценко в том, что он возглавил ГПУ, чтобы сделать невозможным привлечение к ответственности руководство страны за преступления на Майдане. Вот в чем – чем, а в этом Юрия Луценко обвинять глупо", – считает Быков.

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Расследование преступлений, совершенных участниками (включая лидеров) Евромайдана во время революционных событий, запрещено действующим законодательством, отмечает политолог. Этот запрет, указывает он, прямо прописан в законе №743-18 – это закон о непривлечении к ответственности участников Евромайдана, он был принят 21 февраля 2014 года, за проголосовало 372 нардепа.

Facebook Сергея Быкова Комментарий Сергея Быкова о Надежде Савченко

"Предыдущие заявления Савченко в период с 2016 по сегодня имели исключительно политический характер. Но сегодняшние заявления о якобы "желаемом военном перевороте" создали формальные основания внести представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности", – заявляет Быков.

Предпринимаемые сегодня попытки привязать имя Савченко к тем или иным партиям или политикам являются никчемными, уверен он.

"Всем известно, что с 15 декабря 2016 года она является полностью самостоятельным политиком, который не не согласовывает ни с кем свои действия или заявления. В поисках связи Савченко с другими политиками можно дойти до полного абсурда. Например, беря во внимание заявления Порошенко о том, что он лично договаривался с Путиным, чтобы Савченко освободили или то, что Порошенко отправил президентский самолет за летчицей, а после лично вручал ей медаль героя Украины могут создать основу для теоритической связки Порошенко – Савченко. По одной из версий, Медведчук очень просил Порошенко, чтобы он полетел за Савченко, но Президент недопустил этого. Но это все – конспирология", – пишет политолог.

Он также обозначил ряд вопросов, "на которые нужно трезво ответить".

"1) Должна ли была Украина требовать возвращения Савченко из российского плена в период с 2014 по 2016 год?— Безусловно – да. Это была единая позиция всех украинских элит. 2) Могла ли Савченко быть завербована в плену?— Вероятно, такие возможности у российских спецслужб были. 3) Является ли Савченко мощным политическим игроком?— По национальному уровню поддержки она уступает даже Михеилу Саакашвили, а на выборах мэра Львова она получила бы меньше голосов, чем Виктор Янукович. Уровень Савченко как политика не является значительным, чтобы действительно влиять на любые политические процессы в стране", – сообщил Быков.

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Но у него есть и вопрос к власти.

"Если Савченко действительно все время пребывания в Украине вела антигосударственную деятельность, тогда почему спецслужбы или правоохранительные органы на это раньше не реагировали? Напоследок, предположу, каким истерическим хохотом будет заливаться Владимир Путин в случае заключения Надежды Савченко в тюрьму. Всем миром освобождали ее из российской тюрьмы, чтобы в результате посадить в украинскую?" – подытожил риторическим вопросом эксперт.