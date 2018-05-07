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    Быков: главная проблема власти - боязнь мира на Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (620)

    (обновлено: )67042
    Как уточнил политэксперт Сергей Быков, у нынешней власти в стране нет стратегического видения, что делать с мирным Донбассом. По его мнению, в регионе сменили формат спецоперации по финансовым причинам.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко на следующей неделе отправится с визитом в Германию, где на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    Политический эксперт Сергей Быков считает, что от встречи руководителей трех государств следует ожидать обсуждения в первую очередь газовых вопросов.

    "Украинскому президенту следует проводить жесткие переговоры с Германией и Францией относительно транспортировки газа. Соглашение об Ассоциации (минимум 3 статьи: 274, 337 и 338) обязует ЕС согласовывать европейскую политику в сфере транспортировки газа. Петру Порошенко необходимо акцентировать на этом внимание, чтобы защитить отечественную ГТС", — прокомментировал Быков на своей странице в Facebook.

    Эксперт также обратил внимание на нашумевший законопроект №7425 "О защите украинской государственности от проявлений колаборационизма". В СМИ эту законодательную инициативу уже окрестили как "законопроект о врагах народа". Как подчеркнул Быков, главная проблема власти — боязнь первого дня мира.

    Facebook Сергея Быкова
    Скриншот с Facebook

    "Власть не имеет стратегического видения, что делать с мирным Донбассом. Это порождает неправильные действия власти. Закон о коллаборационизме не обсуждался с общественностью и является весьма "сырым". В нем не предусмотрена возможность процедуры прощения. Такой законопроект должен обсуждаться снизу вверх, а не быть спущенным людям по указке сверху. Стратегически к этому вопросу подошел член политсовета "Батькивщины" Андрей Сенченко", — уточнил эксперт.

    По его мнению, нет смысла судить по статье "измена родине" сотрудника районной администрации или уборщицу в больнице, которые работали как при украинской власти, так и при ДНР/ЛНР.

    "Необходимо не только снизить количество применяемых к ним статей с 46 до 25, но и предусмотреть возможность обращения в суд о прощении", — акцентировал Быков.

    При этом политэксперт отметил, что единственная цель введения ООС в Донбассе — это финансы.

    "Ранее, при проведении АТО, все пострадавшие в ходе АТО могли обращаться в суд за компенсацией материального и морального ущерба. Это было аргументировано положением закона о борьбе с терроризмом. И только после выплаты пострадавшим, власть должна была искать этих террористов. Отныне, вся нагрузка компенсаций будет на плечах России. Украина после выплат компенсаций будет выставлять счет РФ", — подытожил Быков.

    Facebook Сергея Быкова
    Скриншот с Facebook

     

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