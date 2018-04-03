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    Власть взяла антикоррупционеров "на крючок" - Быков

    (обновлено: )41
    По мнению политического эксперта Сергея Быкова, обязав антикоррупционеров подавать электронные декларации, власть надела им петлю на шею.
    Правозащитники пикетируют Раду, требуя отменить е-декларации
    Укринформ

    РИА Новости Украина 

    В Верховной Раде намерены отменить электронное декларирование для общественных активистов. Как заявил спикер ВР Андрей Парубий, эта тема будет одной из главных  на текущей неделе. 

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    "Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с главами фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", — добавил спикер ВР.

    Как написал на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Быков, обязав антикоррупционеров подавать э-декларации, власть надела им петлю на шею. 

    "Как мы помним, власть несколько раз переобулась в воздухе, принимая решения относительно деклараций общественных активистов. Сначала протянули закон об обязательном декларировании и уголовной ответственности, а потом с треском провалили отсрочку деклараций, обвинив оппозицию в провальном голосовании. А после того как Батькивщина зарегистрировала законопроекты об отмене декларирования общественными активистами и о декриминализации просрочки подачи декларации, власть снова внесла законопроект об отсрочке подачи электронной декларации. Вот и весь трюк", — пишет Быков.

    Эксперт не исключил, что парламент также будет рассматривать вопрос отсрочки подачи деклараций на 3 месяца.

    "Правда, Батькивщина уже добилась от Парубия рассмотрения ее законопроектов первыми в завтрашней повестке дня. Не исключено, что парламент также будет рассматривать https://rian.com.ua/analytics/20180329/1033746831/Ukraine-otmena-deklarirovanie-activist.html.  вопрос отсрочки подачи деклараций на 3 месяца (законопроект БПП), но отсрочка не решит проблему. Власть специально ввела э-декларации для антикоррупционеров, чтобы взять их "на крючок". Мол, чтобы не совали нос куда не надо", — резюмировал политолог.

    Сергей Быков
    Пост Сергея Быкова

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