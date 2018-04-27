Германия и США оценивают эффект новых санкций против РФ - Меркель

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Германия работает с американской администрацией в оценке эффекта новых антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости Украина Константин Гришин G7 и санкции для РФ. Украине легче не станет

"Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать", — заявила Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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В воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

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Вскоре издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".