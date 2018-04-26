СНБО перенес рассмотрение санкций против российских бизнесменов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины по вопросу введения новых санкций против российских бизнесменов состоится 2 мая, сообщается не сайте Hromadske со ссылкой на членов СНБО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО принять проект решения по введению дополнительных санкций против российских бизнесменов и чиновников по примеру США. Cообщалось, что заседание СНБО планировалось провести 24 апреля.

"Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть введение дополнительных экономических санкций против России, перенесли на 2 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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