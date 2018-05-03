Хроника 2 мая: годовщина трагедии в Одессе, расширение санкций против России

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 2 мая, в Одессе прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая, в этот же день по Одессе маршем прошли сотни националистов. Помимо этого вчера в Киеве было совершено дерзкое нападение на "киборга", а суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Одессе почтили жертв столкновений 2 мая 2014 года

В Одессе прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно прошли при повышенных мерах безопасности. В этот же день несколько сотен активистов ВО "Свобода", организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Уличный фронт" и "Правый сектор" прошли по улицам Одессы. Они приурочили марш к четвертой годовщине событий 2 мая, которые рассматривают как "победу одесситов над "русским миром".

Читайте также: Годовщина 2 мая. Власть кровно повязана с убийцами

Украина вводит аналогичные США санкции против бизнесменов РФ

Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции, заявил президент Петр Порошенко о решении СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины, принятом в среду. Глава государста отметил, что своим решением Украина скоординирует новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Киев отзывает своих представителей из органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Нафтогаз" проиграл суд в ЕС по "Северному потоку"

Общий суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза Украины" против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal, свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение. В марте 2017 года компания "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку".

В Киеве совершено дерзкое нападение на "киборга"

В Киеве на Подоле в среду, 2 мая, произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщают его знакомые Евгения Серая и Валентин Бондаренко. Нападавших было четверо. На них были маски. "Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", — заявляет Серая. По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.

Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема

Шевченковской райсуд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на нардепа Мустафу Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующие решения приняты в отношении Ахмеда Саитова и Умолта Темербулатова. Еще один подозреваемый, гражданин РФ Магомед-Салих Саитов, был взят под круглосуточный домашний арест. Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал из Украины.

Читайте также: Нашелся один прикасаемый. Соцсети о Найеме

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли вечером в понедельник в Черное море, сообщает в среду "Думская". Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

Крушении военно-транспортного самолета в США

По меньшей мере 5 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США. Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона.

В Армении остановились поезда

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" временно прекращает движение поездов в связи с перекрытием железнодорожных переездов протестующими в Армении, сообщили в пресс-службе ЮКЖД. В среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

Всемирный день тунца, празднование которого установлено на 2 мая, был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года, с целью повышения осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта данной резолюции стали 93 государства.