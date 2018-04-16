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    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций

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    Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей станице в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad. В комментариях к ролику он назвал свой поступок ответом на американские санкции.
    канал rari rari в youtube

    Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей станице в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad. В комментариях к ролику он назвал свой поступок ответом на американские санкции.

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    "В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример", — ответил Петровский недоуменным комментаторам.

    Депутат рассказал, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства. "Китайские можно не топтать", — пояснил он.

    Петровский также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей симпатией к продуктам Apple, последовать его примеру.

    В ответ пользователи посоветовали депутату удалиться из американской соцсети Facebook, а также похвалили производителя за качество iPad. "Хороший планшет, надо брать", — написали в комментариях.

    Ранее США объявили о намерении расширить санкции против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. Поводом стали бездоказательные сообщения о якобы применении сирийскими властями химоружия.

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