наверх
15.04.201819:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В понедельник США объявят новые санкции против РФ - постпред

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (716)

    (обновлено: )52954
    Постоянный представитель Соединенных штатов Америки при ООН Никки Хейли в интервью CBS News анонсировала введение новых санкций против России. По неподтвержденной информации, они будут связаны с событиями в Сирии.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.

    Журналист Александр Дубинский об антироссийских санкциях, Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Дубинский о том, как в Украине зарабатывают на санкциях против РФ

    "Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью Хейли.

    "Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия", — сказала она.

    Ранее представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии. "У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент", —сказал представитель Администрации президента США.

    Читайте также: Блинов: непонятно, кому Порошенко грозит санкциями

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Белый дом
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство