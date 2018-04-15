В понедельник США объявят новые санкции против РФ - постпред

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью Хейли.

"Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия", — сказала она.

Ранее представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии. "У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент", —сказал представитель Администрации президента США.

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