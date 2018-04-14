Дубинский о том, как в Украине зарабатывают на санкциях против РФ

Все санкции против российских компаний введены только для того, чтобы зарабатывать на них деньги: им сначала запрещают работать на украинском рынке, а затем, за определенную сумму, снимают с них санкции, заявил экономический эксперт, журналист Александр Дубинский.

"Санкции против предприятий и компаний, которые работали на украинском рынке, вводились уже давно, поэтому список постоянно дополнялся и изменялся. Поэтому если сейчас президент Порошенко говорит, что введет санкции, то они уже существуют. Следовательно, это очередная попытка пиара. Но вопрос в том, работают ли эти санкции? И я знаю хороший пример, который показывает, что они не работают", — заявил Дубинский в эфире телеканала ZIK.

По его данным, российский завод "КамАЗ", который поставляет шасси для установок ракетного обстрела по типу "Град" и "Смерч", попал под санкции СНБО, "однако есть один нюанс".

"В санкционный список адрес этого завода указан на улице Автозаводской, а на самом деле завод расположен в переулке Автозаводском. И когда товары "КамАЗа" поступают в Украину, то работники таможни не имеют формальных причин не пропустить этот товар из-за разного адреса. Безусловно, это не случайность, ведь одна из ключевых оффшорных компаний, которая входит в орбиту президента Порошенко, торгует с торговым домом "КамАЗ". И принадлежит эта компания Зайцеву, который является вице-президентом корпорации Roshen", — отметил журналист.

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Он убежден, что все санкции созданы только для того, чтобы зарабатывать деньги на компаниях, которым сначала запрещают работать на украинском рынке, а затем за деньги снимают с них санкции.

Ранее в НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины.