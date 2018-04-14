наверх
14.04.201801:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Дубинский о том, как в Украине зарабатывают на санкциях против РФ

    (обновлено: )2702
    По словам журналиста, все санкции созданы только для того, чтобы зарабатывать деньги на российских компаниях, которым запрещено работать на украинском рынке.
    Канал на Youtube ZIK

    Все санкции против российских компаний введены только для того, чтобы зарабатывать на них деньги: им сначала запрещают работать на украинском рынке, а затем, за определенную сумму, снимают с них санкции, заявил экономический эксперт, журналист Александр Дубинский.

    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Соцсети: санкции Порошенко против олигархов РФ - война с самим собой?

    "Санкции против предприятий и компаний, которые работали на украинском рынке, вводились уже давно, поэтому список постоянно дополнялся и изменялся. Поэтому если сейчас президент Порошенко говорит, что введет санкции, то они уже существуют. Следовательно, это очередная попытка пиара. Но вопрос в том, работают ли эти санкции? И я знаю хороший пример, который показывает, что они не работают", — заявил Дубинский в эфире телеканала ZIK.

    По его данным, российский завод "КамАЗ", который поставляет шасси для установок ракетного обстрела по типу "Град" и "Смерч", попал под санкции СНБО, "однако есть один нюанс".

    "В санкционный список адрес этого завода указан на улице Автозаводской, а на самом деле завод расположен в переулке Автозаводском. И когда товары "КамАЗа" поступают в Украину, то работники таможни не имеют формальных причин не пропустить этот товар из-за разного адреса. Безусловно, это не случайность, ведь одна из ключевых оффшорных компаний, которая входит в орбиту президента Порошенко, торгует с торговым домом "КамАЗ". И принадлежит эта компания Зайцеву, который является вице-президентом корпорации Roshen", — отметил журналист.

    Читайте также — Блинов: непонятно, кому Порошенко грозит санкциями

    Он убежден, что все санкции созданы только для того, чтобы зарабатывать деньги на компаниях, которым сначала запрещают работать на украинском рынке, а затем за деньги снимают с них санкции. 

    Ранее в НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эсминец Winston S. Churchill
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство