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    Омелян сообщил о списке санкций против компаний за мост в Крым

    (обновлено: )10201
    По словам Владимира Омеляна, Министерство инфраструктуры отслеживает все подрядные организации, которые работают на объектах строительства Керченского моста и включает их в список санкций.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что министерство отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в Крыму, и готовит список санкций против них. 

    "Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины относительно включения компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", – цитирует министра издание "Крым.Реалии".

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    most.life
    Крымский мост почти готов

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

    Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

    Украина считает присоединение Крыма к РФ "аннексией", а территорию — "оккупированной".

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