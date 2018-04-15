Омелян сообщил о списке санкций против компаний за мост в Крым

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что министерство отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в Крыму, и готовит список санкций против них.

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины относительно включения компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", – цитирует министра издание "Крым.Реалии".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

Украина считает присоединение Крыма к РФ "аннексией", а территорию — "оккупированной".