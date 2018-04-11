наверх
11.04.201822:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй готова санкционировать участие Британии в ударе по Сирии - СМИ

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (35)

    (обновлено: )922017
    Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке, она "готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада без предварительного согласия парламента", сообщили СМИ.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на источники в правительстве.

    "Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима (президента Сирии Башара) Асада без предварительного согласия парламента, заявили Би-би-си осведомленные источники", — сообщил телеканал.

    По словам собеседников телеканала, Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке. Кроме того, она не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа и стремится избежать задержки, которую вызовет согласование вопроса в парламенте.

    Читайте также: Угроза удара по Сирии: мировые биржи "занервничали"

    Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства поставить на голосование парламента вопрос об участии Великобритании в авиаударах по Сирии.

    Заседание СБ ООН
    REUTERS Adrees Latif
    Дипломаты в ООН не смогли договориться по Сирии

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Накануне офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

    В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство