Мэй готова санкционировать участие Британии в ударе по Сирии - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на источники в правительстве.

"Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима (президента Сирии Башара) Асада без предварительного согласия парламента, заявили Би-би-си осведомленные источники", — сообщил телеканал.

По словам собеседников телеканала, Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке. Кроме того, она не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа и стремится избежать задержки, которую вызовет согласование вопроса в парламенте.

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Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства поставить на голосование парламента вопрос об участии Великобритании в авиаударах по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Накануне офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".