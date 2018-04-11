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    В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами - Минобороны РФ

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    В Минобороны РФ сообщили, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.
    Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра, в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, обстрелян неизвестными из стрелкового оружия, сообщает Минобороны РФ.

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    "Одиннадцатого апреля около 18.20 (по Киеву) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

    В военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".

    "Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — подчеркнули в Минобороны.

    В настоящее время пострадавшие журналисты эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения, добавили в военном ведомстве.

    Напомним, в среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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