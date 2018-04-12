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    Политика

    Фото дня. Полторак нагрянул с неожиданной проверкой в части ВМС и ВВС

    (обновлено: )20601
    Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг проверил воинские части в Черкасской, Одесской и Николаевской областях.
    Полторак инспектирует части ВВС и ВМС Украины
    Степан Полторак, facebook

    Министр обороны Украины Степан Полторак проверил боевые возможности подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, осмотрел инфраструктуру.

    "В процессе рабочей поездки в подразделения ВС Украины, которые дислоцируются в Одесской области, проверил ход строительства военного городка Дачное-2. Это будет первая развитая инфраструктура по стандартам Альянса, которая предусматривает строительство общежитий для военнослужащих контрактной службы, а также военнослужащих, имеющих семьи. В военном городке также предусмотрено строительство нового спортивного комплекса и новой столовой, будут построены отдельные места для проведения занятий, учебные корпуса. Активная фаза строительных работ началась летом прошлого года", — сообщил Полторак.

    Степан Полторак, facebook
    Полторак инспектирует части ВВС и ВМС Украины

    Ранее сообщалось, что с начала 2018 Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания. 

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