Фото дня. Полторак нагрянул с неожиданной проверкой в части ВМС и ВВС

Министр обороны Украины Степан Полторак проверил боевые возможности подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, осмотрел инфраструктуру.

"В процессе рабочей поездки в подразделения ВС Украины, которые дислоцируются в Одесской области, проверил ход строительства военного городка Дачное-2. Это будет первая развитая инфраструктура по стандартам Альянса, которая предусматривает строительство общежитий для военнослужащих контрактной службы, а также военнослужащих, имеющих семьи. В военном городке также предусмотрено строительство нового спортивного комплекса и новой столовой, будут построены отдельные места для проведения занятий, учебные корпуса. Активная фаза строительных работ началась летом прошлого года", — сообщил Полторак.

Степан Полторак, facebook Полторак инспектирует части ВВС и ВМС Украины

Ранее сообщалось, что с начала 2018 Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.