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    Полторак рассказал делегации сената США о реформах в украинской армии

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    Полторак на встрече отметил, что самым ярким примером плодотворной работы является принятие сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности".
    Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу в Киеве с делегацией сената США во главе с Робертом Портманом
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу в Киеве с делегацией сената США во главе с Робертом Портманом, они обсудили вопросы реформирования украинской армии и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба украинского оборонного ведомства.

    Военный эксперт Сергей Грабский
    Скриншот видео
    Украина в рейтинге самых мощных армий мира. Мнение эксперта

    "Почти два года мы активно работаем над реформой (армии — ред.). В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности", — говорится в сообщении.

    Министр отметил, что этот законопроект важен, так как он закрепляет все основные позиции, которые заложены в процессе реформ, открывает путь для более эффективного взаимодействия с НАТО.

    "Имея возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, я увидел, что они полны патриотизма, сильные, и они являются профессионалами, преданными своей стране", — цитирует Портмана пресс-служба Минобороны.

    Стороны также обсудили развитие сотрудничества между Украиной и США, отметили в министерстве.

    Верховная рада в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны. Парламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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