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    Политика

    Полторак начал проверку частей ВМС и ВВС Украины

    (обновлено: )26401
    В планах министра обороны Украины осмотр военных объектов в Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Степан Полторак намерен проверить части ВМС и ВВС.
    Степан Полторак во время поездки по воинским частям Украины
    Фото Facebook Степана Полторака

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак проверит воинские части в Черкасской, Одесской и Николаевской областях, говорится на странице Степана Полторака в Facebook.

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    Рабочая поездка Полторака началась в четверг.

    "В планах работы — проверка боевых возможностей подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые расположены в указанной местности, осмотр объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры", — отметил Полторак.

    Ранее глава Минобороны Украины заявил, что Вооруженные силы Украины не планируют широкомасштабные наступательные действия в Донбассе, однако они должны быть готовы к ним.

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