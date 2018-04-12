Полторак начал проверку частей ВМС и ВВС Украины

Фото Facebook Степана Полторака

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак проверит воинские части в Черкасской, Одесской и Николаевской областях, говорится на странице Степана Полторака в Facebook.

Рабочая поездка Полторака началась в четверг.

"В планах работы — проверка боевых возможностей подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые расположены в указанной местности, осмотр объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры", — отметил Полторак.

Ранее глава Минобороны Украины заявил, что Вооруженные силы Украины не планируют широкомасштабные наступательные действия в Донбассе, однако они должны быть готовы к ним.