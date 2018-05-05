Киев меняет формат военной операции на востоке Украины. Реакция в ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Отныне операция на востоке Украины называется войсковой, а не антитеррористической. Минобороны Украины объявляет о стремлении к "стабилизации" и также не исключает возможность начала наступления армии в Донбассе, передает DW.

Позднее украинский министр обороны заявлял, что на первом этапе военные будут заниматься "стабилизацией ситуации".

Правительство Украины меняет формат военной операции на востоке страны с антитеррористической на войсковую с 30 апреля. Ранее, 13 апреля, о переформатировании операции сообщил президент Украины Петр Порошенко. При этом министр обороны Украины Степан Полторак не исключил начала наступления украинской армии в Донбассе после завершения антитеррористической операции (АТО) 30 апреля. По словам Полторака, подготовка войск к смене формата "идет на полевом уровне".

Ранее Полторак исключил военный сценарий возвращения неподконтрольных Киеву территорий: "Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия о осуществлять захват территорий так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей", — заявил он 5 апреля в интервью украинской газете "Правительственный курьер". Позднее министр заявлял, что на первом этапе военные будут заниматься стабилизацией ситуации. "Если ситуация будет усложняться или решат освобождать территорию — тогда, конечно, необходимо будет увеличивать и количество личного состава", — уточнил Полторак.

Показательно, что президент Порошенко объяснил ведение нового формата "резким ростом угрозы на востоке". По словам украинского президента, "сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию".

В частности, после начала проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей начнет действовать особый порядок. Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, "военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут "в случае крайней необходимости" применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей", сообщает немецкий ресурс.

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В этом контексте представители непризнанной ДНР сообщают о применении украинскими военными запрещенного вооружения по всей линии разграничения. Руководство ополченцев заявило, что готовится к отражению "возможных провокаций". "Мы не исключаем, что, когда формат операции сменится, число провокаций только вырастет", — цитирует DW представителя ДНР Эдуарда Басурина.

Как отмечается в другой статье DW, "как отмечают украинские власти, основная задача Объединенных сил — сдерживать и давать отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Формат военной операции в Донбассе, по их словам, меняется, чтобы армия имела больше полномочий в зоне конфликта без введения военного положения на этой территории".

Как сообщается, Объединенный оперативный штаб во главе с Сергеем Наевым разработал особый порядок который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий в Донбассе. Текст распоряжения об установлении особого порядка есть в распоряжении DW. Он предусматривает "предоставление специальных полномочий военным и органам власти. В частности, они могут применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению Операции объединенных сил или пытающихся несанкционированно проникнуть в районы, где проводится такая операция".

"Ключевое отличие в том, что это военная операция", — пояснил Наев.

Подобные полномочия военные и правоохранители имели ранее. Однако после смены формата военной операции в зоне конфликта в Донбассе вместо нескольких "будет единый центр подчинения, повысится координация действий, уменьшится коррупция и контрабанда", прогнозирует эксперт Юрий Кочевенко. Помимо этого, в вопросах нацбезопасности Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации будут подчиняться именно Объединенному оперативному штабу ВСУ и его главе Наеву.

Как сообщает DW, гражданские лица по решение командующего ООС будут допускаться в зону конфликта, "если сами проживают в районе проведения операции или там живут их ближайшие родственники, находятся места захоронения близких родственников или когда они едут на похороны близких".

Как пишут европейские СМИ, "правозащитники уже обеспокоены введением пропускного режима в зоне конфликта, ведь пока не разработаны правила выдачи соответствующих пропусков. А распоряжения о введении особого порядка в Донбассе не обсуждались с общественностью, отмечают в организации "Донбасс SOS", сообщает DW.

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По мнению политологов, изменение формата структурирует управление конфликтом, однако также вызовет ряд неудобств, например, для граждан Украины, поскольку теперь зону конфликта должны разделить на ряд зон.

Как сообщает в другой статье DW, "переход ситуации в Донбассе под контроль военных означает, что именно на них возложено освобождение оккупированных территорий и защита территориальной целостности Украины". И далее "завершение АТО не означает завершения войны на востоке Украины. Просто страна привыкает жить в состоянии войны".

Несмотря на заверения Порошенко, Объединенные силы в ходе своей операции "в настоящее время не располагают противотанковыми комплексами Javelin", сказал командующий объединенных сил Наев в контексте заверений руководителей страны, что Javelin поставлены в Украину.