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    Общество

    Минобороны подняло зарплаты военным летчикам

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    Денежное обеспечение командира бригады повышено с 17 тыс. грн до 28 тыс. грн; командира эскадрильи - с 13 тыс. грн до 21 тыс. грн, летчиков - с 12 тыс. грн до 17 тыс. грн.
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава Минобороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВСУ, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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    "Выполняя поручение президента Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", — написал министр.

    Денежное обеспечение командира бригады повышено с 17 тыс. грн до 28 тыс. грн; командира эскадрильи — с 13 тыс. грн до 21 тыс. грн, летчиков — с 12 тыс. грн до 17 тыс. грн.

    Ранее Полторак сообщил, что число украинских силовиков в Донбассе на первом этапе операция объединенных сил может остаться прежним, а впоследствии не исключено его увеличение.

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