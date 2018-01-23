Грузия заявила, что уже получила комплексы Javelin от США

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию.

Ранее госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin.

"Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте",- заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.

По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.