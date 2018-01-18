Хроника 17 января: возобновление закупок газа у России, Javelin за счет бюджета США

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 17 января, в зоне АТО произошел взрыв: есть погибшие и раненые военные, в Кропивницком и во Львове прошли мирные митинги военных пенсионеров, Кабмин снял ограничения на получение земли атошникам, а суд оштрафовал директора НАБУ Сытника. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Нафтогаз" возобновляет закупку газа в России

"Нафтогаз Украины" с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнение решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива, заявил глава компании Андрей Коболев. "Мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", — сказал Коболеву.

Украинцев ждет взлет цен на газ весной

Кабинет министров планирует изменить методику определения цены природного газа для населения, что приведет к подорожанию голубого топлива. Об этом свидетельствует постановление правительства. Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

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Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

Верховная Рада на пленарном заседании в среду отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

США поставят Украине Javelin за счет своего бюджета

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США. По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Ранее сообщалось о планах ВСУ начать подготовку боевых рассчетов, которые будут работать с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

В зоне АТО произошел взрыв: есть погибшие и раненые военные

Двое военных погибли и еще пятеро ранены в результате подрыва тягача на неизвестном взрывном устройстве в зоне АТО. Это произошло 17 января во время выполнения боевой задачи на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Кабмин снял ограничения на получение земли атошникам

Кабинет министров пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО и снял ограничения на получение ими этой льготы. Министерство отмечает, что данный момент действует паритет — бесплатно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период.

Мирные митинги военных пенсионеров в Кропивницком и во Львове

В среду днем, 17 января, в Кропивницком ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов, чернобыльцы вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии. Митингующие также заявили, что в случае, если власть не прислушается к их требованиям, они перейдут к радикальным методам, таким как перекрытие дорог.

Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника

Соломенский райсуд Киева оштрафовал директора НАБУ Артема Сытника, признав его виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Суть нарушения Сытника — невыполнение требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ.

Масштабный снегопад: Киев закрывают для фур

С 20 часов среды, 17 января, начинает действовать режим ограничения въезда грузовых автомобилей на территорию Киевской области по международным трассам. С 00 часов начнет действовать запрет на въезд в Киев. С 17 на 18 января, с 00:00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. Ограничение продлится на период снегопада.

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СБУ сообщила о задержании администратора антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники СБУ задержали во Львовской области администратора антиукраинских групп в социальных сетях, который высказывался в поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ведомства, во время обыска по месту жительства администратора правоохранители обнаружили технику и носители информации, которые передадут на экспертизу.

В Литве запустили сайт "Ватники", аналог украинского "Миротворца"

В Литве появился интернет-ресурс под названием Vatnikas, аналог украинского сайта "Миротворец" — здесь публикуются данные о гражданах, которые, по мнению создателей портала, отрицают важнейшие исторические факты литовской независимости. В список уже попали более 100 человек. Авторы ресурса отмечают, что "информация на данной странице является субъективным мнением физических лиц, которые не стоит смешивать с фактами".

В Британии появился министр по одиночеству

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра для одиноких людей. Новую необычную должность заняла парламентский замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Отмечается, что пост "министра по одиночеству" в Британии создан по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.