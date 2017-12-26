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    Украина ожидает от США поставок ПТРК Javelin - Полторак

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (105)

    (обновлено: )6403
    Министр обороны отметил, что в списке запрашиваемого Украиной оружия также есть средства радиоэлектронной борьбы, средства связи и беспилотные летательные аппараты.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Киев просит Вашингтон передать противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил министр обороны Степан Полторак, передают "Украинские новости".

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

    Он напомнил, что 9 ноября сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине 350 млн долларов. Украина получит эти средства в виде продукции, список которой подготовит Министерство обороны.

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    "Мы не получим финансовый ресурс в денежном эквиваленте, мы получим продукцию от США", — сказал Полторак в эфире телеканала ZIK.

    По его словам, в списке запрашиваемого Украиной оружия есть средства радиоэлектронной борьбы, средства связи и беспилотные летательные аппараты.

    "В том списке, который мы предоставили Министерству обороны США, есть Javelin как средство противотанковой борьбы. Они очень эффективны", — заявил министр.

    В то же время Полторак сказал, что Минобороны увеличило заказ и на отечественные противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар".

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    Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева. Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

    РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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