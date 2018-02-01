Аваков и Полторак подарили наручных часов почти на миллион

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году подарил 113 наручных часов на 199,9 тыс. гривен, а министр обороны Степан Полторак — 347 наручных часов на 674,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерств на запрос "Українських новин".

"На протяжении 2017 года ценными подарками (наручными часами), купленными за счет средств государственного бюджета, приказами министра награждено 113 лиц", — говорится в ответе МВД.

Отмечается, что на закупку данных подарков было потрачено 199 900 гривен.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что в 2017 году Полторак наградил наручными часами 347 военнослужащих Вооруженных сил, а общая стоимость данных подарков составила 674 900 гривен.

В то же время и в МВД и в Минобороны ответили, что в прошлом году ни Аваков, ни Полторак не получали подарки министерству или государству, которые передаются в Музей истории правительств либо остаются в ведомствах.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков вручил в течение 2014-2016 годов 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.