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    Аваков и Полторак подарили наручных часов почти на миллион

    (обновлено: )9801
    В Минобороны сообщили, что в 2017 году глава ведомства наградил наручными часами 347 военнослужащих Вооруженных сил, а общая стоимость данных подарков составила 674 900 гривен.
    Арсен Аваков и Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году подарил 113 наручных часов на 199,9 тыс. гривен, а министр обороны Степан Полторак — 347 наручных часов на 674,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерств на запрос "Українських новин".

    Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Награда убойной силы. Закрытый оружейный клуб Полторака и Авакова

    "На протяжении 2017 года ценными подарками (наручными часами), купленными за счет средств государственного бюджета, приказами министра награждено 113 лиц", — говорится в ответе МВД.

    Отмечается, что на закупку данных подарков было потрачено 199 900 гривен.

    В свою очередь в Минобороны сообщили, что в 2017 году Полторак наградил наручными часами 347 военнослужащих Вооруженных сил, а общая стоимость данных подарков составила 674 900 гривен.

    В то же время и в МВД и в Минобороны ответили, что в прошлом году ни Аваков, ни Полторак не получали подарки министерству или государству, которые передаются в Музей истории правительств либо остаются в ведомствах.

    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков вручил в течение 2014-2016 годов 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.

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