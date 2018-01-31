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    Полторак поехал в Германию перед визитом в США

    (обновлено: )10502
    По данным пресс-службы Минобороны, Степан Полторак находится с официальным визитом в ФРГ, где примет участие в семинаре для высших представителей сектора госуправления Украины, который проводится в Европейском центре исследования и безопасности.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак находится с официальным визитом в Германии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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    "Министр обороны Украины Степан Полторак находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия, где примет участие в семинаре для высших представителей сектора госуправления Украины, который проводится в Европейском центре исследования и безопасности", — говорится в сообщении.

    Другие подробности не приводятся.

    На минувшей неделе Полторак заявил, что 2 февраля посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать о сроках поставок из США в Украину противотанковых комплексов Javelin.

    Германия является участницей "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, в который также входят Украина, Франция и РФ.

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