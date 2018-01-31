Полторак поехал в Германию перед визитом в США

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак находится с официальным визитом в Германии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Министр обороны Украины Степан Полторак находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия, где примет участие в семинаре для высших представителей сектора госуправления Украины, который проводится в Европейском центре исследования и безопасности", — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

На минувшей неделе Полторак заявил, что 2 февраля посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать о сроках поставок из США в Украину противотанковых комплексов Javelin.

Германия является участницей "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, в который также входят Украина, Франция и РФ.