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    В мире

    Макрон подарил Трампу дуб "в память о связи"

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    Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыл в США с официальным визитом. Во время встречи с Дональдом Трампом Макрон подарил ему дуб, привезенный из Франции.
    Встреча Дональда Трампа и Эммануэля Макрона
    Фото twitter.com/emmanuelmacron

    КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором вместе с президентом США Дональдом Трампом сажает в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба.

    Американского и французского лидера сопровождали их супруги.

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    "Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", - написал французский президент в своем микроблоге в Twitter.

    Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.

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