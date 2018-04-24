Макрон подарил Трампу дуб "в память о связи"

Фото twitter.com/emmanuelmacron

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором вместе с президентом США Дональдом Трампом сажает в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба.

Американского и французского лидера сопровождали их супруги.

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"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", - написал французский президент в своем микроблоге в Twitter.

Il y a 100 ans, des soldats américains se battaient en France, à Belleau pour défendre notre liberté.

Ce chêne (mon cadeau à @realDonaldTrump) sera un rappel, au cœur de la Maison Blanche, de ce lien qui nous unit. pic.twitter.com/7uJcAclPBR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.

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