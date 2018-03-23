Хроника 22 марта: задержание Савченко, Рада не признала выборы в РФ, штурм ОГА в Запорожье

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, нардепа Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали, Рада назвала нелегитимными выборы президента РФ в Крыму, а "Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по Украине. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Задержание Савченко

В четверг, 22 марта, Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Соцсети: Савченко… хроника пикирующего бомбардировщика

Рада назвала нелегитимными выборы президента РФ в Крыму

Парламент считает нелегитимными выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении Верховной Рады. Депутаты Рады заявляют, что голосование в Крыму существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, "закономерно ставя под сомнение их легитимность". Кроме того, Рада призвала международное сообщество принять меры по введению санкций в отношении всех причастных к организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.

Семенченко и Парасюка не пустили в Раду, на входе произошла драка

После того, как Управление госохраны установило средства для досмотра личных вещей депутатов и посетителей Верховной Рады, нардеп Семен Семенченко заявил, что утром 22 марта его не пустили в ВР после того, как сработал и запищал датчик. Он утверждал, что металлических предметов у него с собой нет. Другой нардеп Парасюк при проходе через рамки отказался выкладывать оружие из-за чего возникла потасовка.

В метро Киева задержали мужчину с рюкзаком, начиненным взрывчаткой

Рано утром 22 марта в киевском метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой. В рюкзаке у мужчины оказались тротиловая шашка (100 граммов), пластид (100 граммов), запалы и детонаторы. Задержанный — уроженец Волынской области. В последнее время мужчина жил в столице, а утром 22 марта — направлялся в центр города. Позже всплыла связь задержанного с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Участники АТО штурмовали Запорожский облсовет

В Запорожье в четверг группа участников боевых действий в Донбассе попыталась прорваться на сессию Запорожского областного совета. По информации СМИ, главное требование протестующих — выделение обещанной земли участникам АТО. Полиция составила административный протокол в отношении одного из активистов по статье "мелкое хулиганство", после чего его отпустили. Активисту грозит штраф.

"Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по Украине

"Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с "Натфогазом Украины" на поставку газа, основанием стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении "Газпрома". Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа.

ВВС Украины приведены в повышенную боевую готовность

В четверг, 22 марта, силы противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность в связи с тем, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины. Однако позже боевая готовность была отменена. По мнению украинского командования, провокационные действия авиации РФ вызваны проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

Читайте также: Нацгвардия — личная гвардия Авакова. Вооружена, опасна, преданна



Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для некоторых стран

Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран. Указ начинает действовать с 23 марта. "Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея", — говорится в заявлении Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком.