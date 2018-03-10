Сторона обвинения не довольна решение Кировоградского суда, который вынес решение об условном наказании для главы облсовета Запорожского области. Дело против покойного губернатора региона Пеклушенко было прекращено.
Генеральная прокуратура намерена обжаловать условный приговор Виктору Межейко. Ему грозило семь лет лишения свободы, однако суд назначил наказание в виде пяти лет заключения с испытательным сроком в три года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.