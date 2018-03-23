ВВС Украины отменили боевую готовность, объявленную "из-за провокаций РФ"

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Введенная командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) боевая готовность отменена, сообщил представитель командования Дмитрий Струтинский.

В четверг, 22 марта, силы противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность в связи с тем, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины.

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"Та степень боевой готовности, которая была объявлена, уже отменена", – сообщил Струтинский в комментарии "Громадському", добавив, что ВВС Украины остаются на постоянном дежурстве.

"Силы и средства (противовоздушной обороны — Ред.) были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул он.

По мнению украинского командования, провокационные действия авиации РФ вызваны проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

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Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год в размере 620,700 миллионов долларов для Украины.