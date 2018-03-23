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    Общество

    ВВС Украины отменили боевую готовность, объявленную "из-за провокаций РФ"

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    Представитель командования Дмитрий Струтинский проинформировал, что степень боевой готовности Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая была объявлена накануне, уже отменена.
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Введенная командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) боевая готовность отменена, сообщил представитель командования Дмитрий Струтинский.

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    В четверг, 22 марта, силы противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность в связи с тем, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины.

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    "Та степень боевой готовности, которая была объявлена, уже отменена", – сообщил Струтинский в комментарии "Громадському", добавив, что ВВС Украины остаются на постоянном дежурстве.

    "Силы и средства (противовоздушной обороны — Ред.) были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул он.

    По мнению украинского командования, провокационные действия авиации РФ вызваны проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

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    Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год в размере 620,700 миллионов долларов для Украины. 

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