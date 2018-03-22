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    Стычка экс-атошников и полицейских в Запорожье. Появились подробности

    (обновлено: )93542
    По данным пресс-службы областной полиции, в отношении одного активиста составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", его отпустили. Активисту грозит штраф.
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины раскрыла подробности конфликта между бывшими атошниками и правоохранителями возле Запорожского областного совета в четверг.

    По данным правоохранителей, около 50 бывших участников военной операции в Донбассе собрались утром возле облсовета, где проходила очередная сессия, они требовали предоставление земельных участков участникам боевых действий и снятие неприкосновенности с депутата. Активисты пытались войти в сессионный зал облсовета, но их не пропустили работники охраны, после чего между сторонами произошел конфликт.

    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    inform.zp.ua
    Столкновения атошников и полиции в Запорожье

    Как отмечается, полиции удалось уладить конфликт, инициативная группа, которую возглавлял общественный активист, из 10-15 человек зашла в сессионный зал. После того, как активисту не дали слово, он начал оскорблять чиновников и депутатов.

    Смотрите также: Стычки участников АТО и охраны Запорожского облсовета

    "Губернатор обратился в полицию с заявлением о привлечении общественного активиста к ответственности за нарушение общественного порядка и намерение сорвать сессию облсовета. Мужчину пытались доставить в полицию для выяснения обстоятельств происшествия и составления протокола об административном правонарушении. Митингующие хотели помешать отъезду полицейского спецавтомобиля. Между полицией и активистами возник конфликт, который был исчерпан", — говорится в сообщении полиции.

    Указывается, что полиция составила административный протокол в отношении активиста по статье "мелкое хулиганство", после чего его отпустили. Активисту грозит штраф.

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