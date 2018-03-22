Семенченко и Парасюка не пустили в Раду, на входе произошла драка

После того как Управление госохраны установило средства для досмотра личных вещей депутатов и посетителей Верховной Рады нардеп Семен Семенченко заявил, что утром 22 марта его не пускают в Верховную Раду после того, как сработал и запищал датчик.

Нардеп заявил, что ему незаконно препятствуют войти в парламент. Он утверждал, что металлических предметов у него с собой нет.

Другой нардеп Парасюк при проходе через рамки отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка, передает "Страна".

Позднее Парасюк пояснил, что у него звенел ремень, а его хотели отвести в отдельную комнату и проверить до трусов.

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На центральном входе, через который заходит большинство депутатов, кроме рамки металлоискателя был установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка). Такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР рассмотрел вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.