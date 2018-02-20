Парасюк признался, что задумывается о работе в МВД

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, следовало бы оставить в Министерстве внутренних дел, а всех остальных — освободить без исключения, заявил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

"Я уже не раз говорил, что имею определенное видение работы силовых структур, в частности МВД. Я понимания, как построена эта структура, и как можно выстроить новую качественную систему безопасности для граждан. Пока я учусь, стараюсь получать информацию из всех возможных источников. Возможно, этот опыт и знания кому-то станут нужны", — сказал Парасюк в эфире телеканала ZIK.

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Нардеп отметил, что "когда в стране на самых уровнях нет справедливости, когда пойманный преступник откупается от ответственности, то о каком развитии и будущее страны вообще можно говорить".

"Прежде всего, я провел бы жесткую кадровую политику в МВД. Честных людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, я оставил бы консультантами и экспертами. Но в целом, нужно все в корне менять от самого низа и до верха. Ведь я убежден, что старого коррупционера, который привык с помощью своего кресла обогащаться, мы никогда не заставим быть честным. Поэтому всех без исключения нужно изолировать от управления", — считает Парасюк.

Ранее Шевченковский райсуд Киева объяснил, почему принял решение о передачи на поруки народных депутатов подозреваемого в стрельбе в полицейского во время столкновений под Соломенский райсудом столицы.