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    Парасюк признался, что задумывается о работе в МВД

    (обновлено: )28505
    По словам скандального внефракционного нардепа, он имеет "определенное видение работы силовых структур, в частности МВД", и знает, "как построена эта структура".
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Владимир Парасюк/Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, следовало бы оставить в Министерстве внутренних дел, а всех остальных — освободить без исключения, заявил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

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    "Я уже не раз говорил, что имею определенное видение работы силовых структур, в частности МВД. Я понимания, как построена эта структура, и как можно выстроить новую качественную систему безопасности для граждан. Пока я учусь, стараюсь получать информацию из всех возможных источников. Возможно, этот опыт и знания кому-то станут нужны", — сказал Парасюк в эфире телеканала ZIK.

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    Нардеп отметил, что "когда в стране на самых уровнях нет справедливости, когда пойманный преступник откупается от ответственности, то о каком развитии и будущее страны вообще можно говорить".

    "Прежде всего, я провел бы жесткую кадровую политику в МВД. Честных людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, я оставил бы консультантами и экспертами. Но в целом, нужно все в корне менять от самого низа и до верха. Ведь я убежден, что старого коррупционера, который привык с помощью своего кресла обогащаться, мы никогда не заставим быть честным. Поэтому всех без исключения нужно изолировать от управления", — считает Парасюк. 

    Ранее Шевченковский райсуд Киева объяснил, почему принял решение о передачи на поруки народных депутатов подозреваемого в стрельбе в полицейского во время столкновений под Соломенский райсудом столицы. 

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