Продолжение следует. Суд в Киеве изберет меру пресечения Савченко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Заседание по избранию меры пресечения внефракционному народному депутату Украины Надежды Савченко состоится в пятницу, 23 марта, около 9.00, сообщил ранее адвокат нардепа Дмитрий Бугай.

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта.

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По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Инкриминируемые статьи не предполагают иной меры пресечения, нежели арест.

"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать", — сообщил Бугай.

Он также уточнял, что ночь Савченко проведет в СБУ, где ее допрашивали.

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Ранее адвокаты Савченко уже заявили, что готовятся оспаривать возможный арест своей подзащитной, а также, что считают ее задержание незаконным.