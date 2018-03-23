наверх
23.03.201807:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Продолжение следует. Суд в Киеве изберет меру пресечения Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (162)

    (обновлено: )18901
    Адвокат нардепа Дмитрий Бугай сообщил, что заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения Надежде Савченко предварительно запланировано на 9.00 пятницы.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Заседание по избранию меры пресечения внефракционному народному депутату Украины Надежды Савченко состоится в пятницу, 23 марта, около 9.00, сообщил ранее адвокат нардепа Дмитрий Бугай.

    День с Надеждой Савченко. Видео
    Канал на Youtube Громадське Телебачення
    Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта.

    Читайте также: Сюр под названием "дело Савченко"

    По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Инкриминируемые статьи не предполагают иной меры пресечения, нежели арест.

    "Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать", — сообщил Бугай.

    Он также уточнял, что ночь Савченко проведет в СБУ, где ее допрашивали. 

    Смотрите также: Бабах! В сети опубликовано видео с пугающе странной Савченко

    Ранее адвокаты Савченко уже заявили, что готовятся оспаривать возможный арест своей подзащитной, а также, что считают ее задержание незаконным. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире