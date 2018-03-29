Телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Последним днем вещания телеканала RT в Вашингтоне является 31 марта, сообщила РИА Новости в четверг заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

"Последним днем вещания в Вашингтоне является 31 марта" — сказала собеседница агентства.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. Агентство Блумберг заявляла, что вещание прекратится в ночь на 1 апреля.

"Что бы ни писал Bloomberg, что бы ему ни говорили их источники, мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США," — сказала Симоньян.