наверх
29.03.201823:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне

    (обновлено: )31

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Последним днем вещания телеканала RT в Вашингтоне является 31 марта, сообщила РИА Новости в четверг заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

    "Последним днем вещания в Вашингтоне является 31 марта" — сказала собеседница агентства.

    Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. Агентство Блумберг заявляла, что вещание прекратится в ночь на 1 апреля.

    "Что бы ни писал Bloomberg, что бы ему ни говорили их источники, мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США," — сказала Симоньян.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
      Флаг Соединенных Штатов Америки
      Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
      Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
      Арест Савченко: следствие, суд
      Олег Петренко
      Медреформа или медицинский геноцид?