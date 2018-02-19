Илону Маску разрешили бурить под Вашингтоном

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина.The Washington Post.
Разрешение выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.
Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск.
Как сообщает The Verge, Маск планирует связать скоростными поездами Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. При этом свой проект он предложил и советнику президента Джареду Кушнеру, который дал "молчаливое одобрение".
Как сообщалось ранее, канадские и чешские ученые пришли к выводу, что есть вероятность столкновения космической ракеты Илона Маска с Землей через миллион лет.