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    В мире

    Илону Маску разрешили бурить под Вашингтоном

    (обновлено: )161
    Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. 

    Falcon Heavy
    instagram.com/elonmusk/
    Новая ракета-носитель Falcon Heavy вывела в космос спорткар Илона Маска
    Компания The Boring Company Илона Маска получила разрешение от властей на бурение под Вашингтоном, пишет The Washington Post.

    Разрешение выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.

    Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск. 

    Как сообщает The Verge, Маск планирует связать скоростными поездами Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. При этом свой проект он предложил и советнику президента Джареду Кушнеру, который дал "молчаливое одобрение".

    Как сообщалось ранее, канадские и чешские ученые пришли к выводу, что есть вероятность столкновения космической ракеты Илона Маска с Землей через миллион лет.

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