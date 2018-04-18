Данилюк в Вашингтоне странно пошутил о рабстве в Украине

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Глава Минфина Украины Александр Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что рабство в Украине отменили 20 лет назад.

"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство в Украине отменили 20 лет назад", — пошутил он, отвечая на вопрос, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.

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Смысл высказывания министр не объяснил.

Крепостное право на территории Российской Империи, куда входила большая часть украинской территории, было отменено в 1861 году. Возможно, Данилюк имел в виду обретение Украиной независимости, которое произошло в 1991 году.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне.