Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

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Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

В то же время представитель городского правительства отметил, что адреса на данном участке Висконсин-авеню меняться не будут. Это означает, что российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство Немцова.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал появление в столице сквера имени Бориса Немцова.