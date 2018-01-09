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    Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова

    Тема:

    Годовщина убийства Бориса Немцова (249)

    (обновлено: )7303
    В городском совете Вашингтона рассчитывают на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели, то есть до 28 февраля.
    Борис Немцов. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

    Цветы на месте убийства политика Бориса Немцова
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Скончался волонтер, избитый у мемориала Немцову в Москве

    В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

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    Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

    В то же время представитель городского правительства отметил, что адреса на данном участке Висконсин-авеню меняться не будут. Это означает, что российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

    Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство Немцова. 

    Ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал появление в столице сквера имени Бориса Немцова

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